La Scala dei Turchi sarà donata al comune di Realmonte, per entrare si pagherà

La Scala dei Turchi sarà donata al comune di Realmonte e il sindaco pensa ad un biglietto da pagare per poterla visitare, il ricavato sarà destinato alla manutenzione. Ferdinando Sciabbarrà, oggi proprietario della marna bianca, ha deciso di cedere in maniera gratuita, mediante l’atto della donazione, la Scala Dei Turchi dopo una serie di procedimenti che vanno avanti da diverso tempo. C’è un però: il Comune di Realmonte deve prima pagare gli oneri del lungo processo che ha visto condannato a una multa di 13mila 600 euro lo stesso proprietario della Scala, imputato per occupazione di suolo demaniale, violazioni in materia di sicurezza e tutela dei beni ambientali. Condizione indispensabile ai fini della donazione. Per molto tempo non sono state messe in atto azioni significative volte alla tutela ed alla conservazione del bene naturalistico e paesaggistico. Diversi gli atti di vandalismo che, spesso, hanno lasciato dei segni indelebili sulla marna bianca. L’acquisizione del bene potrebbe permettere di garantire la sicurezza del sito.