LA SCALA DEI TURCHI RITORNA ACCESSIBILE

REALMONTE. Effettuato un sopralluogo tecnico inerente l’accesso lato spiaggia del sito denominato “Scala dei Turchi” nel Comune di Realmonte, oggetto di lavori per stabilizzare e mettere in sicurezza il costone sovrastante.

Il sopralluogo, presenti il Sindaco di Realmonte, Ing. Calogero ZICARI, il Comandante in 2ª della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, Capitano di Fregata Daniele GOVERNALE, l’Ing Maurizio Costa dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento, l’Ing. Carmelo ARCIERI direttore dei lavori e funzionario del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento, il Geologo Carmelo Collura della Direzuione dei lavori ed i rappresentanti della Ditta che sta eseguendo i lavori, era mirato a verificare in loco l’avvenuta realizzazione delle misure di sicurezza idonee a mitigare il pericolo residuale di caduta di detriti dalla parete rocciosa.

Le autorità intervenute hanno accertato l’avvenuta esecuzione delle opere preventivate consistenti in: “piccoli muretti a secco realizzati con materiale idoneo proveniente dai disgaggi, al fine di realizzare piccole piazzole, mimetizzate nel contesto con funzione antierosiva e di dissipazione di energia cinetica di eventuali porzioni lapidee staccatesi dal costone marnoso. E’ stata altresì realizzata una barriere provvisionale in legno impiantata a tergo di un muretto in pietrame con funzione di contenimento di eventuali piccoli aggregati lapidei”. E’ stato attestato inoltre che eventuali rischi per la pubblica incolumità a tergo dell’area di cantiere e prospiciente specchio acqueo sono da considerarsi “minimi e residuali”.

In ragione delle risultanze di detto sopralluogo il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Gennaro Fusco, con propria ordinanza n. 16 del 12 giugno 2019, ha provveduto alla formale revoca dell’Ordinanza n. 07/2019 in data 02/04/2019, in quanto venuti meno i potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione ed ogni altra attività marittima.

L’apertura del passaggio in battigia per raggiungere la “Scala dei Turchi” sarà formalizzata da apposita rimodulazione dell’Ordinanza del sindaco di Realmonte a suo tempo emessa per interdire l’accesso. Saranno inoltre allocati in tutta la zona dei cartelli illustrativi con l’indicazione dei percorso e delle zone interdette al transito e alla sosta di persone.