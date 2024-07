La Sicilia si conferma ogni anno come una delle mete turistiche più apprezzate dai viaggiatori, per le sue spiagge, per le acque cristalline e anche per i paesaggi interessanti.

In questo articolo si pone l’attenzione su un luogo in particolare, ovvero la Scala dei Turchi, imponente falesia di marna bianca che spunta a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento.

Come raggiungere la Scala dei Turchi e dove alloggiare

La Scala dei Turchi è un promontorio bianco che si può definire come un’opera d’arte creata dal tempo e dal mare. Si trova a Realmonte a meno di venti chilometri dall’arcipelago e non è raggiungibile con i mezzi pubblici, per questo motivo bisogna noleggiare un veicolo.

In auto si può arrivare in questo luogo in pochi minuti, partendo dal centro di Realmonte oppure da Lido di Rossello e percorrendo la Sp 68. Chi invece proviene da Agrigento può imboccare la Ss 115/Ss 640.

Una volta arrivati in questa località, ci sono diverse soluzioni per alloggiare: lo sviluppo dell’interesse verso la Scala dei Turchi infatti ha portato all’apertura di molti alloggi per turisti a Realmonte e l’offerta di hotel ma anche b&b, case vacanze e appartamenti, non manca.

I prezzi fra l’altro sono meno cari rispetto ad altri noti siti siciliani e se si opta per il soggiorno ad Agrigento, è possibile abbinare la visita alla falesia ad altre mete di mare e visite culturali. Fra gli alloggi più gettonati ci sono: l’hotel Scala dei Turchi Resort, Case Vacanze Bellavista e Affittacamere La Scogliera Turca.

Cosa visitare nella zona della Scala dei Turchi

Oltre allo splendido promontorio ci sono altri luoghi di interesse da visitare. Nei dintorni della Scala sorgono diverse spiagge, infatti quella dove si trova la falesia non è attrezzata e non offre riparo dal sole, insomma non è il massimo.

Più indicata invece quella di Lido Rossello, di piccole dimensioni e delimitata da un promontorio in cima al quale sorge un faro. Comoda da raggiungere, è ricca di servizi, così come Majata Beach, dove c’è anche un noto ristorante.

La zona è ricca di attrazioni paesaggistiche e culturali, la Scala dei Turchi si trova in effetti a pochi chilometri dalla magnifica Valle dei Templi di Agrigento, l’emblema della Sicilia antica. Luogo dal fascino millenario, è molto suggestivo e ricco di templi dorici. Qui ci sono poi i resti della villa romana di Durrueli, costruita intorno al I secolo.

Anche il centro di Agrigento è molto caratteristico e qui sorge la casa natale di Pirandello, meritano una visita altresì, la riserva naturale di Torre Salsa e il parco archeologico di Selinunte.

Come tanti altri luoghi dell’isola, dunque, la zona della Scala dei Turchi offre diverse possibilità ai turisti, immergendoli nella storia della regione tramite paesaggi e aree mozzafiato, con la splendida cornice del mare più cristallino.