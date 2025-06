La Scala dei Turchi di Realmonte si aggiudica il titolo di spiaggia più popolare d’Italia, con il maggior numero di post sui social media in assoluto e un volume di ricerche elevato. Le sue spettacolari scogliere calcaree bianche, in contrasto con le accese acque turchesi, la rendono particolarmente fotogenica e una delle preferite sui social media, con 244.000 post su Instagram e oltre 4.800 su TikTok. I visitatori la adorano, valutandola in media con 4,5 stelle, ma la sua popolarità si estende oltre chi l’ha già visitata: 110.000 ricerche mensili su Google ne testimoniano la popolarità tra coloro che ancora sognano la loro prima visita.

