“Leggo in questi giorni sui giornali notizie e ricostruzioni fantasiose sulle mie dimissioni da coordinatrice provinciale di Forza Italia Agrigento. Intendo precisare che le dimissioni, per motivi personali e condivise con i vertici regionali di Forza Italia, le ho presentate lo scorso dicembre e il partito nell’Agrigentino, fino ad oggi, è stato guidato dal coordinatore regionale, Marcello Caruso, in qualità di commissario. Rassicuro, a scanso di equivoci e al fine di evitare strumentalizzazioni, che il mio impegno politico in Forza Italia continuerà senza sosta in piena sintonia con l’amico e collega deputato Riccardo Gallo per far crescere sempre di più il partito nell’Agrigentino e in Sicilia”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

