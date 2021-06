La Rocca Ruvolo: “Birra ai giovani per convincerli a vaccinarsi iniziativa diseducativa”

Fino a domenica 6 giugno, nella location del centro Fiera di Messina, birra a 50 centesimi per convincere i giovani a vaccinarsi. Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Alberto Firenze, afferma: “E’ importante attirare al massimo i giovani ed accelerare la campagna. Gli hub vaccinali accoglieranno eventi, momenti culturali e d’intrattenimento”. Nel centro vaccinale di Messina è stato allestito uno spazio dedicato alla birra artigianale.

L’idea non piace al presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo che critica l’iniziativa e afferma: “Quella della birra a 50 centesimi nell’hub vaccinale per convincere i giovani a vaccinarsi mi sembra un’iniziativa fuori luogo e diseducativa, da un lato perché non credo siano questi i messaggi da far passare per motivare i giovani a compiere un gesto a tutela della propria salute e di quella della collettività e dall’altro perché in qualche modo così si rischia di legittimare e valorizzare l’uso dell’alcol, una delle piaghe che colpisce drammaticamente il mondo giovanile. Chiameremo in commissione Salute il commissario per l’emergenza Covid di Messina per avere tutti i chiarimenti necessari su questa iniziativa pubblicitaria lanciata, tra l’altro, in concomitanza con l’apertura delle prenotazioni agli over 16, mentre tutti noi sappiamo che l’alcol è vietato ai minori proprio per i danni che crea”.