Da Napoli arriva “nuvola”, impasto per la pizza leggerissimo

La pizza , nel corso del tempo, ha subito una piacevole evoluzione che sfoggia sulle nostre tavole una miriade di sapori gastronomici di elevato spessore. Lo sa bene anche la pizzeria “Pistritto” , con sede al villaggio Mosè di Agrigento e a Favara, che dopo tanto studio, corsi di aggiornamento, viaggi a Napoli e corsi, è arrivato ad una svolta che si chiama Nuvola.

Ciò che colpisce è la leggerezza e delicatezza, l’impasto così soffice, l’alta idratazione che accompagna ingredienti di qualità è sicuramente l’arma vincente di questa creazione molto digeribile.

L’alveolatura della pizza è testimonianza della lievitazione e della forza dell’ottima farina con cui viene realizzato l’impasto. Anche l’effetto scenografico è importante per valorizzare al meglio il prodotto. Soprattutto in epoca social, la fotografia è un tema centrale per stuzzicare l’appetito e la fantasia. La Nuvola Napoletana sarà un piacevole viaggio culinario.