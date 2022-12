La rissa fra immigrati a Villa Sikania: due denunciati

Due tunisini sono stati identificati e denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai carabinieri, per la baruffa scoppiata lo scorso fine settimana nel centro di accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana. Dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di danneggiamento in concorso. E sono stati anche segnalati alla Prefettura poiché ubriachi.

I due hanno danneggiato suppellettili, arredi e materiale informatico, e aggredito anche, per fortuna soltanto verbalmente, una donna assieme alla figlia di 5 anni. Pare che il parapiglia si sia innescato a causa di controversie scaturite dalla mancata osservanza delle regole interne alla struttura.