La rissa di Natale in piazza San Francesco: denunciati due giovani

I poliziotti della Squadra Mobile hanno identificato due giovani, tra quelli coinvolti la notte di Natale, nella rissa che s’è verificata in piazza San Francesco, nei luoghi della movida di Agrigento. Si tratta di un venticinquenne e un ventitreenne, entrambi di Agrigento, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di rissa aggravata.

A dare una svolta alle indagini anche l’analisi del filmato girato con un telefonino e diventato virale sui social, acquisito dagli agenti della Mobile. Nelle immagini si vedevano alcuni giovani prendersi a colpi di sgabello e sfasciare gli arredi di un locale. Poi sono scappati fra la via Pirandello e la scalinata che porta in via Empedocle. L’attività investigativa prosegue visto che i partecipanti alla zuffa erano molti di più.

Le ultime due denunce si aggiungono alle otto dei giorni scorsi per la maxi rissa di via Pirandello. E per i giovani di via Pirandello, il questore Rosa Maria Iraci ha firmato anche altrettanti Daspo cosiddetti “Fuori contesto”.