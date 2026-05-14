Arrivano i contributi destinati ad abbattere il costo del carburante in Sicilia. L’Ars ha approvato la norma proposta dal governo. Che stanzia 30 milioni di euro. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha spiegato che 15 milioni andranno agli autotrasportatori, 10 alle imprese del settore agricoltura, e 5 a quelle dei pescatori.

«L’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’emendamento di iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026», dice il presidente della Regione, Renato Schifani.

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