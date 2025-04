È un momento storico per Porto Empedocle: dopo oltre quattro decenni, la nave scuola Amerigo Vespucci farà di nuovo tappa nel porto siciliano. L’arrivo è previsto per il 30 aprile 2025, nell’ambito del Tour Mediterraneo, organizzato in onore di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

L’attesa è finita: è possibile prenotare la visita a bordo della leggendaria nave già dal 12 aprile, attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. La registrazione è gratuita, ma obbligatoria. Ogni prenotazione consente l’accesso a un massimo di quattro persone, mediante QR code nominale. Sarà richiesto un documento d’identità valido all’ingresso presso il Villaggio IN Italia.

La Vespucci resterà ormeggiata a Porto Empedocle fino al 3 maggio. Le visite, della durata di circa 25 minuti, si svolgeranno sulle aree esterne del veliero. Pur non essendo guidate, membri dell’equipaggio saranno presenti per rispondere alle curiosità dei visitatori.

Varata nel 1931, l’Amerigo Vespucci è considerata una delle navi più affascinanti al mondo. Con i suoi 101 metri di lunghezza e 2.800 metri quadrati di superficie velica, rappresenta un’eccellenza della Marina Militare Italiana e un patrimonio nazionale da scoprire da vicino.

