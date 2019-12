La realtà agrigentina del Bodybuilding.

Si chiama Febo Gambacorta il fenomeno del bodybuilding agrigentino : il ventottenne oltre a vantare una florida bacheca nella sua attività di bodybuilder, nella quale possiamo annoverare un quarto posto nel Campionato regionale Siciliano nel 2017 , il primo posto nella Sicilia Classic sempre nel 2017 e un quarto posto nel LudusMaximus del 2018, è proprietario di una palestra fondata insieme ad un’altro bodybuilder e socio in affari di nome Sandro Cauchi nella città di Favara di circa 600 metri quadrati

il 2019 del bodybuilder è stato ricco di riconoscimenti, fra cui :

.1 posto men’s physique – 182 notte delle stelle Napoli

1 posto men’s physique – 182 Roma cup

5 posto men’s physique – 182 international diamond cup Roma

2 posto men’s physique – 182​ notte dei campioni Verona

1 posto men’s physique – 179 Ludusmaximus Roma

Le prossime competizioni che Gambacorta affronterà si svolgeranno in estate e saranno :

Rimini wellnesss

Diamond cup /pro card in palio per circuito ifbbelite

Campionato italiano 020 /pro card in palio per circuito ifbbelite