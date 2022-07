La Real Basket rinuncia al campionato di serie C silver e chiede il riposizionamento in D

La Real Basket Agrigento rinuncia al campionato di serie C silver e chiede il riposizionamento in D. La società agrigentina, che da 4 anni è società satellite della Fortitudo Agrigento, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime stagioni, formando giovani pronti per affermarsi nelle categorie senior, e dopo l’ultima stagione che l’ha vista arrivare in tutte le finali regionali e vincere 2 campionati Under e 2 secondi posti, e salvarsi in serie C con una squadra composta interamente da giovanissimi, decide di comune accordo con la Fortitudo di non partecipare al campionato di serie C e di presentare alla Federazione la domanda di riposizionamento in serie D. “Ci siamo confrontati con Gabriele Moncada e abbiamo deciso di cambiare strategia-dice il presidente della Real Basket, Alessandro Bazan-.Il ciclo che tanto ci ha dato in termini di risultati e che abbiamo iniziato 4 anni fa, si chiude per riaprirne un altro e per questo abbiamo chiesto alla Fip di poter partecipare al campionato di serie D. Dopo aver portato Adriano Bazan e Tomas Fernandez nelle rispettive nazionali di categoria giovanile, i 2 ragazzi insieme a Francisco Fernandez, Raimundo Orrego, Bakir Samardzic e Umberto Indelicato andranno a giocare in altre società di categoria superiore; Adriano Joseph sarà aggregato nel gruppo della prima squadra della Fortitudo; Umberto Manzo andrà a completare il percorso giovanile in una delle società più importanti d’Italia, ma il riconoscimento più bello arriva da tutto l’ambiente cestistico. Negli ultimi 2 anni ci hanno contattato per venire a giocare da noi ragazzi di Licata, Ribera, Canicattì, Caltanissetta e altri sarebbero voluti venire., in particolare un ragazzo classe 2004 di Cefalù e di recente due classe 2006 di altre città siciliane e 2 ragazzi sempre del 2006 dalla Calabria. Vedo con piacere che altri in Sicilia stanno facendo quello che abbiamo fatto noi e cominciano a crescere il numero di società che faranno la C silver con ragazzi delle giovanili. Chiudiamo un ciclo e ne apriamo subito un altro con il nuovo gruppo under 13 che sono certo ci farà divertire per i prossimi anni, speriamo di vedere accolta dalla Fip la nostra richiesta per la partecipazione al campionato di serie D che meglio si addice ai ragazzi che si affacceranno per la prima volta ad un campionato senior prevalentemente nati nel 2006 e nel 2007. Parteciperemo come sempre ai campionati giovanili U.13, U.14, U.15 e U.17 d’Eccellenza e questo- conclude Bazan- ci permetterà di completare il processo di crescita di altri ragazzi che abbiamo nel nostro settore giovanile e migliorare altri aspetti tecnici e logistici che sono necessari per continuare a creare giocatori capaci di giocare.”