La Racing Team si distingue anche in campo nazionale: i suoi atleti salgono sul podio

Weekend impegnativo per i ragazzi della Racing Team Agrigento che sono stati impegnati in due competizioni sportive.

Sabato i due Junior Matteo Amella e Salvatore Ricca sono stati impegnati ad Andora in (Liguria) per la prestigiosa manifestazione degli internazionali dove a confrontarsi erano presenti i migliori atleti italiani, francesi e tedeschi.

Dopo la competizione, dove i due ragazzi agrigentini hanno lasciato il segno grazie ad una prova abbastanza dignitosa, subito viaggio di ritorno in Sicilia dove la scorsa domenica a Palazzolo Acreide si è tenuta la quarta prova XC del campionato regionale.

Lì la squadra giovanile del Racing al completo, ha spiazzato tutti con una prestazione esaltante ottenendo diversi podi nelle varie categorie.

Eccoli: 2º posto Reina Giuseppe 2º posto La Porta Alessio 2º posto Vitello Chiara 2º posto Marchica Dario.

Buona la prestazione degli atleti: Amella Matteo, Ricca Salvatore, Sabella Giuseppe, Guardino Calogero, Fazio Joan Pedro, Sabella Tommaso. Tante quindi le esperienze anche in campo nazionale per i ragazzi del D. S. Totò D’Andrea che grazie a chi crede in questo progetto riesce, coadiuvato dai tecnici e dai collaboratori a portare avanti questo ambizioso progetto giovanile. Di certo ai giovani atleti, la Racing Team sta dando la grande possibilità di arricchire il bagaglio di esperienze anche in campo nazionale.