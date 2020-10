La questione depuratore anima la campagna elettorale

Si scaldano a suon di comunicati gli ultimi giorni di campagna elettorale tra la compagine a sostegno del sindaco Calogero Firetto e lo sfidante Franco Miccichè. Il candidato del centrodestra commenta così le scelte dell’apparentamento.

“Dopo la prima tornata elettorale, che mi ha dato un grande e caloroso consenso – dice Miccichè – ho riflettuto molto sulla scelta che mi presenta la legge: apparentarsi o meno con liste e partiti che al primo turno avevano appoggiato altri candidati. Con questo accordo – dice lo sfidante – Agrigento potrà sistemare il proprio territorio grazie alle risorse comunitarie e a quelle nazionali e regionali. Il Governo regionale, infatti, oltre a potere utilizzare i fondi del Patto per la Sicilia, darà le linee strategiche dei finanziamenti del recovery fund per gli interventi di ripresa economica della Sicilia. E Agrigento è certamente una città che ha bisogno di un aiuto per la ripresa. Ben 193 miliardi sono previsti dal Recovery fund per il recovery plan, ovvero il piano nazionale di ripresa e resilienza. Prevede finanziamenti per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo, la rivoluzione verde e la transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità, l’istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura, la salute e l’equità sociale, di genere e territoriale.

E non ci vuole molto a capire che con queste risorse e con la sinergia con la Regione, Agrigento avrà una marcia in più per sistemare le sue strade, rifare i marciapiedi, realizzare finalmente il depuratore del Villaggio Mosè, intervenire sul suo centro storico, sui quartieri periferici, soprattutto i più degradati, aiutare le attività produttive e intervenire sul turismo. Ecco cosa mi ha spinto a realizzare l’apparentamento con i partiti del Governo regionale, con in testa il presidente Musumeci”. Conclude Miccichè.

Ed è proprio il cenno al depuratore che fa inalberare Firetto: “Dispiace davvero – replica l’attuale sindaco – che il mio avversario non conosca la propria città. Ha dichiarato: “realizzare finalmente il depuratore del Villaggio Mosè”. Il depuratore è già in corso d’appalto, le offerte sono state presentate a settembre e la gara è in corso e la Regione non c’entra. Il depuratore dipende dal Commissario nazionale unico per la Depurazione, Enrico Rolle. Eppure, dovrebbe essere informato. La sanità e igiene pubblica dovrebbe essere sua materia. Come pensa di risolvere i problemi senza conoscerne gli interlocutori? Il candidato sindaco commette anche un altro svarione perché è stato assessore alla Sanità con me nella mia Giunta ed è grave che non abbia seguito le vicende sulla questione del depuratore in quel periodo, grande battaglia che abbiamo vinto dopo un ventennio di discussioni sterili grazie”.

In serata è ancora Miccichè a controreplicare:

“Noto con piacere – afferma – che il mio competitor legge con molta attenzione i miei post e i miei comunicati. Nella nota originale c’era scritto di realizzare finalmente il collegamento con il depuratore del Villaggio Mosè, visto che dopo la realizzazione dell’opera occorrerà procedere con il potenziamento della rete fognaria e intervenire sulla raccolta delle acque piovane al fine di evitare i continui allagamenti delle strade e lo scoppio delle relative condotte. Tutto qui. Solo una parola mancante”. Intanto i sostenitori di Onda e Noi tornano a chiedere il confronto tra i due candidati, mentre Fratelli d’Italia esulta perchè grazie all’apparentamento oltre a Gerlando Piparo entra in aula Sollano Fabio La Felice.