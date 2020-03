La Provincia di Agrigento esclusa dai – Covid-Hospital

Nella seduta di Giunta Regionale di ieri 12/02/20, dedicata interamente all’emergenza Coronavirus in Sicilia, sono stati decisi tutta una serie di importanti interventi.

Tra questi quello tra i più importanti credo sia l’individuazione sul territorio siciliano di aree sanitarie esistenti che si occuperanno in via esclusiva del trattamento dei pazienti affetti dal Covid 19.

Sin qui tutto bene, finalmente il governo siciliano fa qualcosa per riparare ai danni fatti alla sanità in tanti anni di disinteresse, ma la cosa che mi ha amareggiato e vedere che sono state individuate strutture in tutte le provincie siciliane tranne in quella di Agrigento.

Due sono le cose: ho la nostra provincia ne è già dotata e quindi non abbiamo bisogno di nulla ed allora chiedo venia, oppure si sono dimenticati che esiste la provincia di Agrigento cosa che penso sia più probabile.

Ricordo che solo pochi giorni addietro il sindaco di Ribera aveva richiesto di poter utilizzare l’ospedale Parlapiano proprio per destinarlo a tale attività; leggo ancora oggi che la deputata regionale La Rocca assieme all’assessore per la salute Ruggero Razza “abbiamo condiviso un percorso che potrebbe portare all’individuazione dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera come Covid hospital” . Solo ieri hanno deciso ed oggi si parla di percorsi che potrebbero portare…..

Non sono più i tempi e i giorni delle incertezze, occorre agire subito, diversamente diventa tutto inutile o quasi.

Mi auguro solo che il coronavirus arresti la sua corsa e che le misure attuate sino adesso dal governo siano veramente efficaci.

Agrigento, 13/03/2020​Antonio Calamita