La Procura non si tocca: domani sit in a sostegno di Patronaggio

AGRIGENTO. La Procura non si tocca. Noi siamo tutti Patronaggio. Domani alle 10 sit in davanti alla Procura di Agrigento in sostegno dell’azione del procuratore Luigi Patronaggio”.

I promotori dell’iniziativa sono i componenti del comitato “Titano” che si batte per l’acqua pubblica che, di fatto, ha raccolto un comune sentire: lo sdegno verso un atto tanto grave e ingiustificabile.

Prova ne siano anche le decine di note stampa di sostegno e vicinanza al procuratore, a cui è stata rafforzata la scorta.