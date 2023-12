La Procura della Repubblica di Agrigento torna ad avere gravi carenze di organico. L’ufficio diretto dal procuratore Giovanni Di Leo, in organico, dovrebbe avere oltre al procuratore aggiunto Salvatore Vella, 12 sostituti procuratori. In organico, invece, ce ne sono solo sei. L’ultimo pubblico ministero trasferito, nei giorni scorsi a Torino, è stata Paola Vetro. A fine gennaio ne arriveranno altri tre, ma intanto per provare a sopperire alla carenza di organico è stato chiamato per un periodo limitato un magistrato della Procura di Sciacca.