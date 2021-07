La prima domenica di San Calogero per l’Arcivescovo Alessandro Damiano (VIDEO)

Tantissimi agrigentini, non hanno voluto mancare, nonostante il grande caldo, alla Santa Messa nella prima domenica di San Calogero. Come da tradizione ha celebrato l’arcivescovo di Agrigento. La prima volta di Alessandro Damiano per la festa di San Calogero. Dovremmo risvegliare in noi il desiderio del bene, l’impegno per la giustizia, l’amore per la sapienza”. Le parole pronunciate durante l’omelia dell’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano.