La prima abbonata della Fortitudo è Silvana Viola, 82 anni e da sempre appassionata di basket

“Io che amo solo te”, Agrigento ha già avviato la campagna abbonamenti per il 2023-2024. Lo fa con la consapevolezza di essere ad un passo dalla certezza di disputare i playoff di serie A2. La squadra di coach Cagnardi comanda il girone Bianco della fase propedeutica alla post-season. Una vittoria e sarà sicurezza matematica. Questo pomeriggio al PalaMoncada, palla a due alle 18, contro Chiusi (ferma a quota 4 in classifica) il primo matchball. Agrigento arriva a questa sfida con qualche acciacco ma sulle ali dell’entusiasmo dell’intera piazza. Proprio questo aspetto ha spinto la società ad avviare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Come dire, noi abbiamo fatto il massimo, ora la risposta spetta al pubblico. Ed i sostenitori della Fortitudo non si sono fatti pregare, tanto è vero che già dalle prime ore sono arrivate le prime sottoscrizioni di abbonamento. E’ stata la signora Silvana Viola, 82 anni portati benissimo, a sottoscrivere la prima tessera: “Mi appassiona da sempre, mi è sembrata una cosa naturale visto che sono sempre stata abbonata e non c’era motivo di aspettare”. Per la fan numero uno la sorpresa della foto con il topplayer Lorenzo Ambrosin.

La Fortitudo comanda il girone con 10 punti, Chiusi è ferma a quota 4 con una sola vittoria ottenuta contro Trapani. “E’ una partita speciale – dice l’assistente coach Giacomo Cardelli – ci siamo guadagnati la possibilità di raggiungere matematicamente i playoff davanti ai nostri tifosi in quella che è una partita insidiosa tecnicamente e fisicamente per le caratteristiche dei nostri avversari e per le condizioni dei ragazzi che arrivano alla gara con più di un acciacco, sono convinto che il fattore fatica si farà sentire solamente dopo il suono della sirena finale grazie al loro attaccamento alla maglia e all’energia che il nostro pubblico ci saprà trasmettere. Dovremo entrare in campo con la massima concentrazione e giocare con l’ intensità che ci contraddistingue”, conclude Cardelli.

Una Fortitudo Agrigento che guarda in avanti, anche fuori dal campo, avendo già lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione con lo slogan “Io che amo solo te” e l’hashtag #sosteniamoci, anche se dovesse arrivare la promozione in Serie A1, ed ha lanciato un video emozionale che racconta le gesta sportive della squadra fino a questo punto della stagione con la promessa che tante altre emozioni sono da vivere, proprio come recita lo spot “Ci siamo tanto amati e ci ameremo ancora”. Lo spot video >>>