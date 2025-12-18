C’è anche La Porta Industries srl tra le realtà imprenditoriali premiate nell’edizione 2025 del Premio Progresso Economico, riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio di Agrigento per valorizzare aziende e personalità che si sono distinte per capacità imprenditoriale, innovazione e contributo allo sviluppo del territorio.

La cerimonia di consegna si terrà lunedì 22 dicembre, a partire dalle 10.30, nella sala conferenze della Camera di Commercio, in un anno particolarmente significativo per il territorio, segnato dal titolo di Agrigento Capitale italiana della Cultura.

Il premio assegnato a La Porta Industries srl riconosce un percorso aziendale fondato su competenza, visione industriale e radicamento territoriale, capace di coniugare crescita, competitività e attenzione ai processi produttivi. Un esempio di imprenditoria che ha saputo affrontare le trasformazioni del mercato mantenendo solidità e capacità di innovare, rappresentando un punto di riferimento nel proprio settore.

«Il Premio Progresso Economico – ha sottolineato il Commissario straordinario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine – vuole essere un segno di benemerenza destinato a coloro che hanno contribuito concretamente all’elevazione del prestigio della comunità, in ambiti cruciali quali l’innovazione, il valore sociale, la competitività e la promozione del territorio».

In questo contesto si inserisce il riconoscimento a La Porta Industries srl, che incarna lo spirito del premio: fare impresa come leva di sviluppo economico ma anche culturale, capace di generare valore, occupazione e reputazione positiva per l’intero comprensorio.

La cerimonia vedrà inoltre la consegna del Premio Speciale Progresso Economico 2025 al Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a conferma del rilievo istituzionale dell’iniziativa.

Il riconoscimento a La Porta Industries srl si inserisce così in una giornata dedicata all’eccellenza imprenditoriale, che mette al centro il lavoro, la resilienza e la capacità di guardare al futuro, valorizzando quelle imprese che, con concretezza, contribuiscono alla crescita del territorio agrigentino.

Accanto a La Porta Industries srl, il Premio Progresso Economico 2025 verrà conferito anche ad altre realtà imprenditoriali che si sono distinte per qualità, continuità e capacità di creare valore sul territorio. Nell’edizione 2025 saranno premiate Conad di Agrigento, Arancello di Ribera, Futuris società srl, Officina Meccatronica Bonifacio Antonino, Nobile Oil S.p.A., Azzalora srl, Agridelice Azienda Agricola, Up Your Shoot S.R.L. e Caseificio F.lli Lepre.

Un riconoscimento corale che intende raccontare un tessuto produttivo variegato, fatto di imprese diverse per dimensione e settore, ma accomunate dallo stesso spirito di resilienza, innovazione e radicamento, in un anno che vede Agrigento al centro della scena nazionale come Capitale italiana della Cultura.

