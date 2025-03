Un’atmosfera solenne ha caratterizzato la cerimonia che ha segnato il 208º anniversario della fondazione del Corpo della polizia penitenziaria, celebrata presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Un’occasione speciale per riflettere sul lavoro silenzioso e spesso invisibile che ogni giorno contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza nel nostro paese.

Il 208º anniversario ha offerto uno spunto importante per tracciare un bilancio dei recenti sviluppi della struttura. Anna Puci, direttrice della Casa Circondariale, ha confermato come le difficoltà vissute nei mesi scorsi siano ormai superate grazie ad interventi di miglioramento delle infrastrutture e all’arrivo di nuovo personale, segnando così una fase di rinnovamento e stabilizzazione.

Sull’importanza dell’attenzione ministeriale alla struttura agrigentina si è espresso anche Nicolo’ Lauricella, sindacato Sinappe, che ha rimarcato l’impegno del governo a garantire risorse adeguate per il buon funzionamento dell’istituto. “Il nostro lavoro – ha sottolineato Lauricella – non è mai stato così valorizzato.”

Il tributo ai Caduti, reso con la deposizione di una corona di fiori, ha visto la partecipazione delle principali autorità locali: il prefetto Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo e il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, che hanno omaggiato con rispetto e riconoscenza tutti coloro che, con il loro sacrificio, hanno fatto della loro vita un inno al dovere e all’altruismo.

Un momento di riflessione, ma anche di orgoglio per il corpo che ogni giorno si impegna a garantire la sicurezza all’interno delle carceri, in un contesto sempre più sfidante.

La cerimonia per il 208esimo anniversario della fondazione del Corpo della polizia Penitenziaria, è stata l’occasione per consegnare i riconoscimenti a che si è contraddistinto durante il servizio.

Lode del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria all’ispettore superiore Antonino Fiore; all’ispettore superiore Giovanni Ferro; al sovrintendente Calogero Spinelli; al vice sovrintendente Filippo Maragliano; al capo coordinatore Antonino Sutti; all’agente scelto Giovanni Maragliano; all’agente scelto Andrea Giuseppe Alongi e all’agente scelto Roberta Avenia, con questa motivazione: “In attività di servizio, riuscivano, unitamente ad altro personale, a sventare un tentativo di evasione di un manipolo di detenuti che si erano posti tra il muro di conta e la porta carraia. Il lodevole pronto intervento posto immediatamente in essere è risultato decisivo per scongiurare il piano di fuga”. Agrigento 31 luglio 2019.

Nota di Elogio del direttore della Casa circondariale Agrigento e del Comandante del Reparto al vice sovrintendente Giuseppe Canta e al vice sovrintendente Salvatore Navarra, con questa motivazione: “Unitamente ad altro personale, con spirito di iniziativa dimostrando capacità operative ed encomiabili competenze professionali, si prodigavano per spegnere un incendio causato da un detenuto, propagatosi a tutto il reparto, assicurando con immediatezza l’evacuazione di tutti i detenuti della sezione”. Agrigento 3 luglio del 2018.

Riconoscimento del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria all’assistente Pietro Scarpinata, all’agente scelto Pasquale Sinaguglia e all’agente Piero La Grassa, con questa motivazione: “Per essersi contraddistinti, nei servizi di vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive ex articolo 42 per spirito di appartenenza, senso del dovere e incondizionata disponibilità ad assolvere gli incarichi affidati, rappresentando fulgido esempio per i colleghi”. Palermo 26 marzo 2025 .

