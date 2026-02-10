Come ogni anno il 10 febbraio, si rinnova in tutta Italia e qui ad Agrigento alla caserma “Domenico Anghelone”, la commemorazione di Giovanni Palatucci “Giusto fra le Nazioni” con un momento di immutata emozione ed infinito rispetto. Il suo esempio di coraggio, rettitudine e solidarietà che ha consentito di sottrarre un numero elevato di persone (oltre 5000 ebrei) ai campi di sterminio, fa sì che Palatucci venga ricordato come colui che ha lottato ed ha sacrificato la propria vita per garantire un valore universale che oggi continua a ispirare il lavoro quotidiano di tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Qualche scatto ricordo di una giornata celebrativa dove, dopo una breve preghiera guidata dal cappellano Don Maurizio Di Franco, è seguito un momento di raccoglimento e riflessione. Alla cerimonia sono intervenuti il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo, Autorità civili, militari, nonché una rappresentanza delle forze dell’ordine, delle organizzazioni sindacali e della sezione Anps di Agrigento.

