“La Politica raccontata ai ragazzi”, incontro con gli studenti del Leonardo

Due parlamentari di professione cercano di ridare il giusto contorno di valore alle parole più nobili della politica, e proprio il fatto di rivolgersi ai ragazzi permette loro, al di là degli schieramenti partitici, un linguaggio che attinge al “sentimento” comune dell’agire politico. Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle parlano di politica in termini di ascolto, condivisione, futuro, bene comune, passione. Lo fanno nel libro “La Politica raccontata ai ragazzi” con parole che riaccendono il senso di un impegno attivo e responsabile, che può coinvolgere chiunque nell’organizzazione di una comunità partendo dal quotidiano: anche “solo” per migliorare la propria scuola, per vivere meglio il quartiere, il posto di lavoro, la città. Il testo sarà presentato venerdì prossimo, 14 gennaio, dalle 10 ai giovani studenti del liceo scientifico e linguistico “Leonardo” di Agrigento attraverso la piattaforma google meet. Interverranno il dirigente scolastico, Patrizia Pilato, i docenti di lettere Giuseppina Agozzina e Luigia Amato e Accurso Tagano della libreria “Il Mercante”.