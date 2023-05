La pizzeria Sitàri dei fratelli Sorce: top della pizza all’ombra della Valle dei Templi

La pizzeria Sitàri dei fratelli Sorce rappresenta ormai da anni l’eccellenza della pizza all’ombra della Valle dei Templi. La location si presenta con un aspetto moderno, giovanile, pulito, che deroga all’eleganza a beneficio di un ambiente caldo, allegro, con l’open space che restituisce un clima tipiamente conviviale. Notevole l’attenzione per ogni fase della preparazione del prodotto, dalla selezione delle farine, alla lenta lievitazione dell’impasto, sino alla scelta delle ricche farciture proposte, facendo largo uso delle migliori materie prime locali (come l’aglio rosso di Nubia, il pomodoro pelato Siccagno di Valedolmo, i capperi di Pantelleria, la vastedda della Valle del Belice Dop). Vengono proposte, accanto alle pizze Classiche, anche una selezione di pizze Gourmet decisamente originali (la Nubia su tutte) nonchè le pizze Fritte, di precisa derivazione napoletana. Presente anche una ricca Carta dei Vini, con circa trenta etichette proposte, ed una selezione di birre artigianali. Servizio attento, con puntuali spiegazioni circa i prodotti utilizzati e le diverse tecniche adoperate. E i Sitari non smettono di stupire e di girare il Mondo, mercoledì 10 maggio saranno a Milano per essere presenti alla più grande fiera d’Italia, al Tuttofood con la miglior aziende dello stivale.

Pizza da non perdere.

Nubia: Pelato siccagno di Valledolmo saltato in padella con aglio rosso di Nubia , fior di latte, chips di melanzane fritte, gocce di pesto di basilico, petali di ricotta salata dei Nebrodi.

Giorno di chiusura Martedì

Carta di vini presente, 30 etichette

Birre artigianali presenti

