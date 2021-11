La pioggia su Agrigento, strade come fiumi

La pioggia che si è abbattuta su Agrigento per tutta la giornata di ieri, e anche durante la notte, ha fatto registrare diversi disagi. Per fortuna non si registrano feriti. Tra le zone più colpite il quartiere di Villaggio Mosè, la zona di Cannatello, San Leone, ma segnalazioni di allagamenti anche in centro città.

Una decina gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, a causa del formarsi di veri e propri “fiumi” d’acqua lungo le strade. Tra Cannatello e la strada soprastante il parco Icori, sono state almeno quattro le auto rimaste impantanate, con gli occupanti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Disagi in centro città dove si sono formate delle vere e proprie “cascate” in diverse scalinate.