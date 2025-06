Se si dovesse indicare un’immagine che più ricorda la femminilità e l’eleganza, probabilmente la maggior parte delle persone sceglierebbe una sposa. Con il suo abito da sogno, l’acconciatura impeccabile, il trucco raffinato, le scarpe che slanciano la silhouette ed un bouquet profumato tra le mani ad impreziosire il tutto, le spose rappresentano un’esplosione di stile, fascino e grazia femminile.

Oltre ai dettagli citati, c’è un altro elemento che contribuisce a completare il quadro del bridal look perfetto. Sebbene ogni elemento svolga un ruolo importante nella creazione della bellissima sposa che attraversa la navata e che tutti gli invitati ammirano, sono i gioielli che, forse più di tutti gli altri, incorniciano il volto della sposa e contribuiscono ad abbellire il suo look e ad infondere quell’aspetto ricercato ed elegante che rende magico il matrimonio.

Ovviamente, affinché tutto questo sia possibile, è importante che la parure di gioielli sia perfettamente coordinata con l’abito da sposa. Individuando la tipologia di gioielli da sposa che meglio si abbinino al look nel suo insieme, partendo dallo stile dell’abito nuziale, l’effetto bellezza verrà assicurato e si eviterà di eccedere sortendo l’effetto contrario.

Come scegliere la parure per matrimonio che renda il look chic al punto giusto?

Gioielli per il matrimonio: uno stile per ciascun abito

Qualunque sia il tipo di abito da sposa che verrà indossato il giorno più importante e magico della coppia di futuri sposi, si trovano delle parure sposa su ReLusso più adatte da abbinare poiché, grazie al loro contributo, il look verrà valorizzato e nessun dettaglio verrà trascurato. Azione da non fare mai, soprattutto nel giorno delle nozze.

La gioielleria di alta qualità ReLusso seleziona delle parure di gioielli pregiati e firmati, bellissimi da ammirare e in grado di rendere magico anche il più classico degli abiti da sposa.

Se la sposa ha scelto un abito con scollo a cuore o senza spalline, il suo look sarà aggraziato dalla presenza di una collana a girocollo o di una collana a cascata con punto luce, entrambe perfette per riempire elegantemente il décolleté. Gli orecchini possono essere dei pendenti o modello chandelier, soprattutto se per l’acconciatura è stato scelto un raccolto. Non tutte le spose, poi, scelgono di indossare un bracciale, anche se un modello tennis di diamanti o di perle firmato ReLusso sa dare quel tocco raffinato in più che non guasta mai.

Per un abito con scollo a V, la collana ideale è quella con modello a Y, ma anche una collana con pendente che segue la linea dello scollo fa la sua regale figura. Di solito collana e orecchini per sposa vanno semprescelti dello stesso modello, e infatti tutte le maggiori firme di alta gioielleria realizzano parure abbinate che si possono anche acquistare a singoli pezzi. Pertanto, se la collana avrà un pendente a goccia, ad esempio, o delle gemme in particolare, gli orecchini dovranno avere lo stesso pendente e la stessa pietra. Quanto al bracciale, che rimane facoltativo anche per questo tipo di abito da sposa, è preferibile un modello sobrio se già i precedenti gioielli sono più vistosi e preziosi.

Su un abito con scollo all’americana o halter, la collana risulterebbe eccessiva. Meglio puntare tutto sugli orecchini, osando anche con un modello lungo o a cerchio elegante, in modo da bilanciare la valorizzazione della zona collo/spalle. Anche in questo caso, un bracciale non stroppia e accentua un look pulito.

Le spose che optano per un abito con scollo tondo o a barchetta devono necessariamente scegliere una collana con punto luce o una collana sottile aderente al collo. Niente pendenti, al massimo si possono usare negli orecchini, purché siano piccoli o modello stud. Se minimal, anche il bracciale diventa un dettaglio discreto che valorizza il polso.

Molto in voga nelle ultime stagioni, l’abito da sposa con collo alto o in pizzo ricamato non richiede alcuna collana, per evitare di caricare il décolleté. Gli orecchini, invece, possono essere importanti, a bottone con diamante ReLusso o pendenti, per dare luce al viso. Il bracciale dovrà essere molto fine e non va mai indossato se l’abito prevede le maniche lunghe.

Molto amato per i matrimoni estivi, l’abito con schiena scoperta accoglie elegantemente una collana rovesciata che cade sulla schiena. L’effetto sarà estremamente sensuale e la collana non dovrà essere distratta dagli orecchini, che dovranno essereeleganti ma sobri.

Per le spose più sognatrici che scelgono un abito principesco o molto decorato, con applicazioni luminose come strass e perline, la collana dovrà essere molto semplice, ancor meglio se assente del tutto, per evitare l’effetto troppo carico ed elaborato. Anche gli orecchini dovranno essere piccoli, perfetti i punti luce o gli orecchini corti, mentre il bracciale rimane opzionale purché raffinato.

Infine, un ultimo consiglio che potrebbe risultare scontato ma che è sempre meglio ribadire è che la parure sposa, da abbinare nelle forme, nel tipo di metallo prezioso e nel colore, deve essere composta da gioielli veri. La selezione proposta da ReLusso, oltre ad essere firmata e autentica, è anche rigenerata, dunque permetterà alle spose di acquistare una parure di altissima qualità a prezzi più contenuti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp