La partita del “Cuore Biancazzurro”: vinta dagli All Stars Sicilia 4-2 contro l’Akragas Legend

Lunedì 17 dicembre 2018, si è svolto ad Agrigento la “Partita del CUORE Biancazzurro”.

Una manifestazione di beneficenza che è iniziata al mattino con una cerimonia di consegna di generi alimentari presso la Mensa della Solidarietà di Agrigento, che quest’anno ha compiuto 20 anni dalla sia fondazione, gestito dalle suore della Comunità Missionaria Porta Aperta, a cui hanno partecipato le delegazioni delle più importanti società sportive agrigentine come la Fortitudo Moncada che milita nel campionato di Serie A2 di Basket, la Seap Pallavolo Aragona, che milita nel torneo di Serie B2 di pallavolo, l’atleta plurimedagliata Giusi Parolino, ovvero ad una delegazione delle All Stars Sicilia.

Alle ore 14.30 allo stadio Esseneto, si è svolta l’attesa partita di calcio tra l’Akragas Legend e le All Stars Sicilia. Il match è stato preceduto da un mini torneo tra le scuole calcio agrigentine.

In campo anche suor Patrizia Tarallo, missionaria della comunità Porta Aperta che è anche andata in gol quasi a fine partita guadagnandosi una vera e propria standing ovation da pubblico e squadra ospite.

Tantissimi gli atleti, tecnici, dirigenti e direttori presenti allo stadio agrigentino in questa occasione.

Il tecnico Alessandro De Caro insieme a Pino Rigoli e a mister Graziano Urso, ha schierato i seguenti undici:

Giacone; Talenti, Chiavaro, Capuano, Colucci; Zibert, De Rosa, Iacono; Catania, Catalano, Nobile. A disposizione Garufo, Castiglione, Forziati, Tarallo, Miccichè, Contino, Di Fatta, Capraro.

Non hanno fatto mancare la loro presenza Salvatore Vullo, Dario Scozzari, Giovanni Castronovo, oltre alla dirigenza della Olimpica Akragas ed una delegazione dell’attuale rosa.

Questa invece la rosa dell’All Stars Sicilia.

Basilotta; Zappalà, Palmeri, Femiano, Vinti; La Rosa, Bracciolano, Baiocco, Pellegrino; Pantanelli, Vinci. A disposizione di mister Urzì e mister Mazzullo, Antinoro, Chiavaro, Di Stefano, Scaltriti, Russo, Maugeri, Di Benedetto, Timoniere, Guglielmino.

Terna arbitrale composta dal direttore sig. Roberto Morgante, coadiuvato dai sig. Andrea Varisano e Salvatore Zambuto Sitra.

Madrina della manifestazione. Alessia Cammarota.

Speaker, Maurizio Capraro. Telecronista Davide Sardo. Bordocampista e speaker dal campo Bepi Amorelli.

Prima del match hanno fatto il loro ingresso in campo il Signor Questore di Agrigento, Maurizio Auriemma insieme all’Atleta agrigentina Giusi Parolino, che hanno fatto da apripista alle giocatrici e staff della Seap Aragona e a roster e staff della Fortitudo Moncada, che si sono diretti prima verso la Gradinata poi verso la Tribuna Coperta per salutare e ringraziare il pubblico presente. Ha chiuso il corteo Lillo e Giuseppe Tedesco, padre e fratello della piccola Sofia, tragicamente scomparsa a seguito di un incidente stradale, pochi mesi fa. La famiglia Tedesco ha tenuto per mano uno striscione che recita: “Stop alle strage sulle strade”. Lo speaker ha ricordato anche gli altri tifosi biancazzurri che non sono più tra noi.

Ma le emozioni non sono mancate. Prima della conclusione della partita in occasione di un Time Out ordinato dal sig. Morgante, l’Akragas Legend si è schierato lungo la linea di centrocampo tenendo per mano ognuno una maglia della nuova Olimpica Akragas, mentre lo speaker annunciava l’ingresso sul rettangolo di gioco dei nuovi giocatori akragantini e giunti a meta campo si schieravano uno di fronte all’altro alle leggende.

A questo punto, il decano e capitano, Matteo Colucci, consegnava la nuova maglia al capitano dell’Olimpica Akragas, Gino Casella, recitando, in una sorta di cerimoniale di passaggio delle consegne tra ciò che è stata la storia del club a quello che rappresenta il presente il futuro, un messaggio che ha commesso e non poco i presenti.

Al termine del match, vinto dalle All Stars per 4-2, sono stati premiati dal Presidente della Olimpica Akragas, Salvatore Bottone, dal DS Cristian Mayer e dall’ex presidente Giovanni Castronovo, rispettivamente le due formazioni e la terna arbitrale.