Troppi casi Covid: “La notte dei Giganti” si svolgerà senza pubblico.

“La notte dei Giganti” si svolgerà senza pubblico. L’evento nato come una manifestazione itinerante lungo la via Atenea di Agrigento, poi trasferita al teatro Pirandello con un pubblico limitato e secondo le normative anti Covid , adesso l’amministrazione comunque ha deciso che si svolgerà ma a porte chiuse. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Trm, canale 13, dalle ore 23 del 31 dicembre.

“Il preoccupante aumento esponenziale dei contagi- dice il sindaco Franco Micciché- registratosi nelle ultime ore anche nella nostra Città, ci ha indotto a decidere di non aprire il Teatro Pirandello al pubblico.

Grazie 𝐚𝐝 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨, 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚, 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐮 𝐓𝐑𝐌”.