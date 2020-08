La nave quarantena Azzurra è arrivata a Porto Empedocle

E’ arrivata al porto di Porto Empedocle la nave quarantene “GNV Azzurra”. Come per la “Moby Zazà”, prima di entrare in attività, la commissione presieduta dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle ha svolto le verifiche tecniche, per le valutazioni sulla idoneità ad essere abilità come nave passeggeri, con tanto sistema di isolamento protetto.

Servirà per l’alloggiamento e la sorveglianza sanitaria dei migranti che sbarcano sulle coste agrigentine. I primi a salire a bordo dovrebbero essere le oltre 600 persone alloggiate all’hotspot di contrada “Imbriacola”.