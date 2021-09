La morte dello studente del don Michele Arena, comunità scolastica sconvolta

Un’intera comunità scolastica sgomenta e affranta dal dolore per la morte di Gian Vito Di Leo, lo studente di Lucca Sicula che frequentava l’istituto Don Michele Arena di Sciacca che ha perso la vita in un incidente stradale.

Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, e l’assessore all’Istruzione , Gisella Mondino, esprimono il proprio cordoglio personale, e dell’Istituzione che rappresentano, alla famiglia dello studente, ai suoi cari affetti, alla comunità di Lucca Sicula, alla scuola, alla sua classe: “Anche la nostra comunità piange e partecipa al lutto per questa giovanissima vita spezzata tragicamente, un ragazzo di grandi speranze che la sua scuola, che avrebbe frequentato per l’ultimo anno prima del diploma, ricorda con commozione per le sue doti non comuni”.