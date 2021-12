La Moncada mette la settima, vittoria anche a Taranto

Agrigento domina anche a Taranto e nell’anticipo del campionato di B girone D ottiene la sua settima vittoria di fila. In Puglia protagoniste le difese: finisce 61-47 per Agrigento. Sugli scudi Chiarastella 14 punti e Grande 10, mentre gli ex Santiago e Morici segnano 9 e 3 punti. La Fortitudo si gode adesso il primo posto in classifica in solitaria in attesa delle altre sfide. Domenica trasferta a Pozzuolo.