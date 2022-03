La Moncada Agrigento asfalta la Viola Reggio Calabria

La marcia inarrestabile della Moncada Agrigento riprende dal campionato. Dopo la parentesi della Coppa Italia finita con una vittoria e una sconfitta in terra di Roseto, Agrigento riprende a macinare punti e avversari divorando al PalaMoncada pure la Viola Reggio Calabria. La Moncada consolida il fortino di casa ed asfalta i calabresi con il punteggio netto di 93 a 54. Ma il dato più indicativo è che coach Catalani dopo il tour de force dell’ultimo periodo, lascia a riposo Peterson e concede minuti alle seconde linee, con ampio spazio al giovane prodotto del vivaio Traore e il play made in Agrigento Giuseppe Cuffaro autori di un ottima partita. Dopo un avvio equilibrato i parziali sono devastanti. Al rientro dalla pausa lunga Morici e compagni scavano il solco mettendo a referto un parziale di 30-9. Un distacco che consente alla squadra di casa di chiudere in scioltezza anche l’ultimo periodo di gara. Per Agrigento il miglior marcatore è Morici (20 punti), ma sono ben sei i giocatori in doppia cifra. Oltre alla prestazione dell’argentino da segnalare i 17 punti di Costi, 14 di Giuseppe Cuffaro, 11 a testa per Chiarasrella e Grande, nonostante i due leader della compagine biancazzurra sono rimasti sul parquet rispettivamente 24 e 22 minuti. Per la Viola, che arrivava alla sfida del PalaMoncada forte di un buon momento, i 22 punti di Gaentato e i 18 di Yande Fall non bastano. Il PalaMoncada si conferma il luogo ideale per ritrovare la freschezza mentale e fisica necessaria per affrontare l’ultima fase della regolar season. Alla squadra di Moncada rimangono cinque partite tutte intese, in un mese (si recupera il derby contro Ragusa). Agrigento rimane saldamente ancorata alla testa della classifica del girone D di Serie B. La squadra di coach Bolignano si allontana dalla zona playoff, e si complica l’operazione per risalire le posizioni che contano. Agrigento ha vinto contro un roster di buon livello, i calabresi alla vigilia vantavano la quarta miglior difesa. Per la Moncada un’altra vittoria arriva dall’operazione solidarietà. Su iniziativa della società guidata dal presidente Gabriele Moncada questa mattina partiranno dalla città dei templi due pullman carichi di aiuti umanitari in direzione Polonia. Rientreranno al PalaMoncada carichi di profughi ucraini. (*DV*) Domenico Vecchio

Moncada Energy Group Agrigento 93

Viola Reggio Calabria 54

Moncada Energy Agrigento : Morici 20, Costi 17, Cuffaro 14, Lo biondo 12, Chiarastella 11, Grande 11, Traore 6, Mayer 2, Bellavia, Santiago Bruno, Mait Peterson, Indelicato. All.: Catalani.

Viola Reggio Calabria: Gaetano 22, Fall 18, Ingrosso 8, Duranti 3, Balic 2, Valente 1, Besozzi, Lazzari, Freno, Marcianò, Ziino. All.: Bolignano

Arbitri: Giorgio Silvestri e Daniele Gai

Note: parziali: 21-16, 18-15, 30-9, 24-14

Fortitudo vs Viola Reggio Calabria – foto Nino Piraneo