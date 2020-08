La moglie chiede il divorzio e lui tenta ti togliersi la vita: salvato

Non riuscendo a convincere la moglie a non chiedere il divorzio, ha assunto alcuni farmaci, con l’intento di togliersi la vita.

Per sua fortuna è stato soccorso in tempo. Protagonista un agrigentino. E’ successo l’altra sera nel centro storico di Agrigento. L’uomo si è presentato nell’abitazione della moglie, e per l’ennesima volta ha provato a convincerla a tornare insieme.

Al rifiuto della donna, il malcapitato ha assunto un cocktail di farmaci. Sul posto la polizia e il personale medico del 118. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. È fuori pericolo.