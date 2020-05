La Moby ZAZA è a Porto Empedocle: potrà ospitare 250 migranti in quarantena

La Moby ZAZA dell’armatore ‘Onorato’, nave individuata dal prefetto Michele Di Bari, soggetto attuatore per l’emergenza migranti in Italia, è arrivata alle 2 della scorsa notte a Porto Empedocle. Dopo le verifiche e i controlli da parte del personale della Capitaneria di Porto, coordinati dal comandante Gennaro Fusco, se idonea ospitera’ 250 posti per migranti in regime di quarantena.

Prevederà un’area per il confinamento di migranti con sintomi Covid 19, 35 posti per personale in assistenza sanitaria.

In particolare, la nave con standard da crociera, prima di poter essere utilizzata verrà sottoposta ad una verifica da parte della commissione di visita ex art.25 della legge 616/62 presieduta dalla capitaneria di porto assieme a Rina e Usmaf.

La commissione dovrà verificare i requisiti della nave e riscontrare l’idoneità della nave come nave passeggeri con sistema di isolamento protetto secondo parametri stabiliti dal Ministero della Salute.

Dunque la nave si posizionerà nella rada di porto Empedocle a circa 2/3 miglia fuori in area Bravo 2.

E’ la seconda nave individuata in Sicilia per consentire la quarantena dei migranti, dopo la nave traghetto ‘Raffaele Rubattino” della Tirrenia, in rada nel golfo di Palermo. La Moby ZAZA sostera’ invece nella rada di Porto Empedocle.