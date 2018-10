La misteriosa scomparsa di Gessica: sequestrata per vendetta?

Proseguono le ricerche della giovane mamma favarese Gessica Lattuca, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 agosto.

Anche i Ris di Messina e due unità cinofile molecolari sono scesi in campo per aiutare le ricerche. La scomparsa della donna è ancora contro ignoti. In ultimo è stata perquisita la casa di campagna dell’ex compagno della donna, Filippo Russotto che al momento non risulta indagato.

Come riporta il quotidiano La Sicilia, sul giornale “Leggo” il giornalista Emilio Orlando scrive dell’ipotesi di un sequestro di persona. La donna sarebbe stata sequestrata per una vendetta nei confronti di Russotto? La scomparsa di Gessica è ancora un fitto mistero mentre continuano gli appelli dei parenti e della cittadinanza favarese rivolti a chi sa o ha visto.

