La Ministra Lucia Azzolina attesa ad Agrigento

Agrigento: PalaCongressi a Villaggio Mosè giorno 26 settembre si terrà il Congresso Nazionale Fidapa BPW Italy.

Nella splendida cornice della città di Agrigento presso il PalaCongressi a Villaggio Mosè giorno 26 settembre si terrà il Congresso Nazionale Fidapa BPW Italy che ha come tema “Il tempo delle donne: Un indicatore attuale delle sperequazioni di genere”. Ciò è merito della dottoressa Maria Concetta Oliveri, attuale Presidente Nazionale della Fidapa BPW Italy, originaria di Palermo, canicattinese d’adozione. Socia Fidapa già nel 1992, anno della sua iscrizione nella sezione di Canicattì, Socia onoraria dal 2011, la Dott.ssa Oliveri, è stata eletta nell’Assemblea Nazionale del 21 settembre 2019 Presidente Nazionale.

Il tema del Congresso è estremamente interessante ed attuale; illustri relatrici e relatori proporranno il proprio punto di vista per affrontare e superare il problema del «gender gap». Infatti deve essere compito di tutti i governi, locali come nazionali, e della società civile tutta tutelare la pari dignità sociale e porre fine alle discriminazioni fondate sul pregiudizio atavico dell’insussistenza dell’apporto delle donne nel campo del lavoro, pregiudizio maturato e tramandato in periodi storici durante i quali era maggiormente richiesta la forza fisica.

Tra gli interventi si segnala la presenza della Presidente Internazionale Amany Asfour, la Vicepresidente Internazionale Catherine Bossard, del Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, di autorevoli donne impegnate in politica, tra le quali la Ministra Lucia Azzolina e la conterranea On. Margherita La Rocca, e del Professore di Sociologia Francesco Pira. Domenica mattina alcune socie Fidapa saranno, poi, coinvolte nel Flash Mob “Cento donne contro la violenza di genere” presso la Valle dei Templi di Agrigento. Domani 25 settembre nel pomeriggio la Presidente Internazionale, la Vicepresidente Internazionale, la Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri, la Presidente di Sezione dottoressa Tiziana Marcella Attardo ed una rappresentanza nazionale e locale di Fidapine renderanno omaggio alla memoria dei giudici Saetta e Livatino a Canicattì visitando la stele che in Loro onore la Sezione Fidapa BPW Italy di Canicattì ha a suo tempo eretto.