Sette persone, tutte di Agrigento, sono state rinviate a giudizio per la maxi rissa avvenuta in via Pirandello nel febbraio del 2023, ripresa da un passante con uno telefono cellulare e il video, condiviso sui social, diventato subito virale. Questo il verdetto dell’udienza preliminare, celebrata davanti al gup del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, a carico dei presunti partecipanti alla zuffa.

I sette imputati rinviati a giudizio saranno giudicati nel corso del processo dibattimentale di primo grado che prenderà il prossimo 16 settembre davanti al giudice monocratico Emanuela Caturano. Dovranno rispondere di rissa aggravata in concorso. Altri due coinvolti saranno giudicati a parte in quanto hanno scelto il rito abbreviato. Per loro il processo comincerà prima, il 6 giugno prossimo. L’età dei soggetti protagonisti del parapiglia è compresa tra i 20 e i 37 anni.

