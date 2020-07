La Mare-Monti diventa realtà, ancora una volta il governo Musuemci trasforma le parole in fatti concreti

La strada Mare-Monti diventa realtà. Ancora una volta il governo Musumeci trasforma le parole in fatti concreti”

Così l’onorevole Savarino al termine di una riunione che si è tenuta stamattina a Palazzo d’Orleans tra il Presidente della Regione, la Presidente della IV Commissione ed una delegazione di Sindaci dell’area montana ( i sindaci di Bivona, Lucca Sicula, Burgio, Alessandria della Rocca, Cianciana)

“Questo importante finanziamento serve a collegare l’area interna della nostra Provincia alla zona costiera. Ciò, oltre a migliorare la qualità della vita dei residenti, avrà refluenze positive sul Turismo. Ringrazio il Presidente Musuemci per la sua concretezza e per l’attenzione che presta alla nostra Provincia ”

Il Sindaco di Bivona, Milko Cina’, aggiunge” Sono molto soddisfatto della sinergia che si è creata. A nome di tutti i sindaci dell’area Montana ringrazio l’onorevole Savarino ed il Presidente Musumeci, finalmente diventa realtà questa tanto agognata ed indispensabile strada. Grazie”