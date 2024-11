Da cinque anni, la magia del Natale a Piazza Cavour porta la firma di Dangelo Gioielli ✨ VIDEO

Agrigento si prepara a vivere un Natale indimenticabile grazie alla straordinaria iniziativa firmata da D’Angelo Gioielli. In Piazza Cavour, cuore pulsante della città, svetta uno spettacolare albero di Natale alto ben 12 metri, interamente realizzato con luci che formano eleganti sfere luminose. Quest’opera non è solo un simbolo delle festività, ma anche un gesto di grande generosità da parte di un privato cittadino che ha deciso di regalare alla comunità un’atmosfera unica e incantata. La brillantezza dell’albero illumina non solo la piazza, ma anche i cuori dei residenti e dei visitatori, trasformando questo luogo in uno spazio di aggregazione e meraviglia. Ma questo è solo l’ultimo capitolo di una tradizione iniziata anni fa. Tanti gli allestimenti che si sono alternati in Piazza Cavour: dalla splendida stella cometa di qualche anno fa, alla stella polare, passando per un’imponente rappresentazione di Babbo Natale e altre decorazioni che hanno sempre saputo affascinare cittadini e turisti. Oltre a donare l’atmosfera natalizia, D’Angelo Gioielli si dedica tutto l’anno alla cura della piazza, occupandosi anche dei giardini ai margini, che rendono questo angolo di Agrigento ancora più accogliente e curato. La sua dedizione è un esempio di amore per la città e di impegno per creare bellezza condivisa, un messaggio che risuona forte e chiaro, soprattutto durante le festività.

📸 Visitate Piazza Cavour e lasciatevi incantare dalla magia del Natale! Condividete i vostri momenti speciali nei commenti.📸 Passa da Piazza Cavour per ammirare l’albero e lasciati ispirare dal calore del Natale. Condividi le tue foto nei commenti!

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp