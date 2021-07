Che emozione per chi era a bordo della Rowena of Pharos, che meraviglia per chi visualizza il video. All’improvviso ecco apparire loro, i delfini. Il veliero dalle vele rosse che naviga alla scoperta delle nostre bellezze tra Punta Bianca e Scala dei Turchi, non finisce mai di sorprendere i suoi passeggeri. Una vera magia dal sapore romantico che arriva anche nei nostri canali attraverso un filmato esclusivo.