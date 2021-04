La Lega Siciliana nomina i responsabili dei dipartimenti: Rita Monella unica agrigentina

L’ex consigliere comunale di Agrigento, Rita Monella, è l’unica agrigentina nominata tra i 34 responsabili dei dipartimenti della Lega in Sicilia. A lei è stato affidato il dipartimento dei servizi sociali e tutela dei minori. “Abbiamo seguito le indicazioni provenienti da ogni singola porzione di territorio- dice Nino Minardo, segretario regionale del partito di Salvini- abbiamo coniugato le professionalità e l’esperienza di chi milita da tempo nella Lega all’entusiasmo e alla tanta voglia di fare di chi vi ha aderito più recentemente. Mi preme rimarcare l’impegno di ogni singolo militante e sottolineare come i responsabili regionali trarranno sempre spunto da ciò che verrà suggerito dai dipartimenti delle nove province siciliane, autentico cuore pulsante di ogni iniziativa di ascolto e programmazione e di ogni scelta che la Lega Sicilia farà per rispondere alle esigenze dei siciliani.”