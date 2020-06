La Lega di Matteo Salvini tra sondaggi e manifestazioni in piazza – FOTO

Il centrodestra sfiora il 50% dei voti, mentre l’attuale maggioranza di centrosinistra fatta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia Viva mette insieme il 41,2% dei voti.

Mentre l’opinione pubblica si divide sulle manifestazioni del 2 giugno, con i rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia che hanno manifestato, sia pure in due diverse piazze, anche ad Agrigento, ecco servito uno dei dati più importanti registrati dall’ultimo sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore. (scarica il risultato del Sondaggio)

L’analisi demoscopica traccia il quadro politico e venendo ai volumi relativi ai singoli partiti, la formazione più gradita all’elettorato italiano è sempre la Lega di Matteo Salvini. Dopo alcune settimane di impasse, il Carroccio sembra essere riuscito a fermare la tendenza negativa: l’indagine fotografa infatti la compagine leghista al 27,5% delle intenzioni di voto.

Tutto questo mentre si avvicinano le consultazioni comunali anche ad Agrigento e provincia, rinviate dopo l’emergenza Covid e la cui data del voto oscilla adesso tra settembre e ottobre.

In molti però sono infastiditi dall’atteggiamento dei politici, assenti su temi importanti del territorio e che si ripresentano puntuali, ricordandoci di esistere, in prossimità delle elezioni per chiedere il voto.

FOTO di Antonino Piraneo