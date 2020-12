La giunta si riunisce: c’è Marco Zambuto

La giunta regionale convocata a mezzogiorno pronta a sciogliere il rebus che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Il ritocco della squadra, chiesto da Forza Italia, sarebbe quindi in dirittura d’arrivo. Manca solo l’ufficialità, forse la firma, ma a Palazzo d’Orleans nelle ultime ore danno per certo l’ingresso dell’agrigentino Marco Zambuto. Scaramantici e prudenti gli azzurri agrigentini che non si sbilanciano ma che si dicono ottimisti. Il possibile ingresso dell’ex sindaco di Agrigento era nell’aria da settimana e se ne era parlato già subito dopo l’esito del voto del 4 e 5 marzo nella città dei templi. L’altro dovrebbe essere il mazarese Toni Scilla. Una soluzione, secondo fonti politiche vicino al governo, in grado di risolvere le questioni di campanile interne agli agli azzurri ma che rischia di creare un “caso quote rosa”. Con Bernardette Grasso fuori dalla giunta, infatti, il governo Musumeci avrebbe il fianco scoperto in termini di presenze femminili. Per questo si era fatta strada l’ipotesi di inserire in squadra la saccense azzurra Maria Antonietta Testone. Le bocche dei colonnelli della maggioranza rimangono serrate. E c’è chi scommette che i giochi sono già fatti.