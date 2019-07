La Giunta regionale approva l’intervento di messa in sicureza del Colle

AGRIGENTO. La giunta regionale riunita ad Agrigento ha deliberato l’intervento di messa in sicurezza del Colle di Girgenti su cui poggia la Cattedrale . Lo ha annunciato il Presidente della Regione , Musumeci.

“Volge verso una lieta conclusione una vicenda che ha tenuto tutti in apprensione e che per gli anni invano trascorsi aveva prodotto rabbia e sconforto. Non ci siamo rassegnati. Con la Chiesa agrigentina, con i cittadini che vivono e amano il centro storico abbiamo combattuto a lungo una battaglia dall’esito incerto senza perdere la speranza.

Con il presidente della Regione Musumeci si è aperto un dialogo di concretezza che si è concluso con la delibera di Giunta di ieri. La decisione del Governo regionale di voler assumere questo impegno proprio ad Agrigento, nella sede del Parco, viene letta come una maggiore attenzione nei confronti della città. L’intesa nella concretezza fin qui manifestata possa proseguire in futuro per sostenere la città e gli agrigentini nel complesso iter di rinascita che ha intrapreso e che guarda non solo al centro storico e ai beni culturali, ma all’intero territorio e alle sue potenzialità”.