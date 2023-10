Marilisa Della Monica è la nuova delegata in Sicilia della Federazione italiana settimanali cattolici. Della Monica, attuale coordinatrice di redazione del settimanale diocesano di Agrigento ‘L’Amico del popolo è stata eletta dai rappresentanti delle 12 testate giornalistiche presenti in Sicilia e prende il posto dell’uscente Giuseppe Vecchio. Marilisa Della Monuca è attualmente consigliere nazionale della Fisc. Per la giornalista agrigentina arriva dunque un ulteriore importante incarico all”interno di una struttura che raccoglie ben 12 testate regionali. All’assemblea svoltasi a Catania è stato presente anche il presidente nazionale Fisc, Mauro Ungaro.