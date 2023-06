“La Giara” e “Raranè 2.0” dei fratelli Arcieri presto nei locali dell’ex Tavernuccia: lì dove tutto ebbe inizio

La pizzeria “La Giara” e “Raranè 2.0” dei fratelli Gabriele e Carmelo Arcieri in un unico locale. Le due attività si trasferiranno, tra circa un mese e mezzo, a pochi metri di distanza rispetto alle due sedi attuali, ovvero, in via Mazzini 219, nei locali dove fino a qualche tempo fa era ospitata La Tavernuccia, un ritorno per Gabriele Arcieri, lì dove tutto ebbe inizio: proprio in quelle mura 14 anni fa ha iniziato a muovere i primi passi con impasti, ingredienti e fantasia, grazie all’insegnamento dei proprietari del locale. “Un ritorno al passato – commenta Gabriele-. Abbiamo sentito l’esigenza di avere a disposizione locali più grandi, con più tavoli, perché la clientela è sempre in aumento.” Non sarà trascurata la pizza da asporto che anzi sarà potenziata attraverso la creazione di un’app con la quale sarà possibile ordinare. Gabriele e Carmelo Arcieri sono capaci di interpretare la cucina del Food Porn, ovvero, “cibo da mangiare con gli occhi”, ricco e particolare, creato con ingredienti di qualità, magari che fanno parte del territorio e della cultura. Con la stessa passione e lo stesso amore per il loro lavoro, i due fratelli portano avanti una pizzeria innovativa e oggi nota in città per le sue speciali pizze con Burrata e per l’invenzione nel 2017 del “Panaru”: il famoso cesto di pizza ripieno con patatine fritte e formaggio fuso con sopra una valanga di sala rosa.