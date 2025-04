La fortuna torna a “baciare” la provincia di Agrigento. Nell’estrazione di martedì 15 aprile è stato centrato un 5 al Superenalotto da 42.678,03 euro ad Aragona presso la tabaccheria Seminerio in via Salvatore La Rosa. L’ultimo 6 da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 aprile, sale a 20,5 milioni di euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp