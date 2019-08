LE FOTO della presentazione della Fortitudo in piazza Giglia

FOTO Antonino Piraneo

La rinnovata piazzale Giglia, fronte mare, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della formazione biancazzurra per la prossima stagione. Fra interviste, scambi di battute, applausi e grande entusiasmo degli sportivi presenti la serata si è conclusa con l’annuncio che tutti si aspettavano ma che adesso è ufficiale. Albano Chiarastella si riprende in galloni di capitano della Fortitudo Agrigento. Sarà lui, dopo una pausa di due anni, in cui ha giocato con la maglia di Biella, il capitano della stagione 2019-2010. La serata si è conclusa la classica foto di rito. La squadra del presidente Salvatore Moncada ha scelto come palcoscenico della presentazione, il lido di Agrigento, luogo di ritrovo di giovani e famiglie. La serata si è aperta con un video che ha riassunto i giorni di preparazione del roster agrigentino al prossimo campionato di A2. Il primo a salire sul palco è stato il sindaco Firetto, il primo cittadino ha parlato dell’importanza di avere una squadra che prende parte ad un campionato nazionale. Sul palco oltre a Salvatore Moncada, anche i presidenti dell’Akragas e della Pallavolo Aragona, Giovanni Castronovo e Nino Di Giacomo. Una passerella d’eccezione per la Fortitudo Agrigento, i biancazzurri hanno viaggiato a bordo di un’auto che li portava ai piedi di piazza Giglia. Luci e applausi per il roster agrigentino. La società ha anche presentato il nuovo coach, Davis Cagnardi. Grande entusiasmo per Tony Easley.

Da questo pomeriggio la squadra sarà impegnata nei primi test di allenamento. Prima dell’impegno in Supercoppa, la società ha programmato una serie di amichevoli: si inizia con la partita di Sant’Agata di Militello in provincia di Messina, dove Agrigento trova come avversaria l’Orlandina; poi il 4, tra le mura amiche, sarà la volta del Green Basket Palermo e infine il 25, sempre in casa, nuova amichevole contro i paladini. La Fortitudo, nelle date dell’8, 11 e 15 settembre, incontrerà la Pallacanestro Trapani fuori casa, il Basket Napoli in casa e l’Orlandina fuori casa, in quella che è la prima fase a gironi della competizione.