La Fortitudo Agrigento saluta Lorenzo Ambrosin, augurandogli il meglio per il prosieguo di carriera.Ambrosin è molto vicino all’Apu Udine, le parti stanno trattando e da ambo le parti c’è la volontà di chiudere l’affare.

“Quelli vissuti insieme sono stati anni intensi- si legge in una nota della Fortitudo- ricchi di emozioni, di gloriose vittorie, ma anche di momenti difficili, dove tu Lollo, sei stato mattatore e trascinatore. Impresso nella mente di tutti il tuo ritorno ad Agrigento e la riconquista della A2.

Difficile se non impossibile dimenticare tutte le stagioni insieme ed è per questo che Agrigento, ne siamo certi, ti porterà sempre nel cuore, per il grande professionista e giocatore che sei, ma ancor prima per le tue doti umane ed i forti principi e valori che ti contraddistinguono e che ti hanno reso il beniamino di Agrigento.”

Cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia, Lorenzo Ambosin ha esordito in A2 nel 2017/2018 con la divisa di Agrigento, società con cui ha militato per tre stagioni prima di trasferirsi a Tortona, con tanto di promozione in A.

L’anno dopo lo ingaggia Scafati ed ecco un’altra promozione nella massima serie prima di tornare ad Agrigento per altre due stagioni.